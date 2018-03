Um bolo-rei de leitão foi o projeto de três alunas da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL) venceu, ontem, o Concurso Municipal de Ideias de Negócio da Mealhada, anunciou a autarquia local.



“A nossa ideia de negócio é promover a região da Bairrada num jogo de sabores intensos entre o tradicional bolo rei e o improvável leitão, produto endógeno da Bairrada. Apresentamos um produto de excelência nunca antes visto: o nosso delicioso bolo-rei com carne e molho de leitão”. Esta foi a apresentação do grupo de estudantes da EPVL que acabou por merecer a preferência do júri. O projeto que irá representar a Mealhada na final Intermunicipal que vai decorrer, dia 25 de março, em Oliveira do Hospital.



Das 19 candidaturas apresentadas na categoria de ensino Secundário e Profissional, foram escolhidas 10 com ideias diversificadas: da gastronomia, com incidência nas 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada (água, pão, vinho e leitão), a projetos nas áreas das artes e indústria criativa ou tecnologia, com desenvolvimento de apps.



Além da EPVL, esta quinta edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) ao abrigo do programa “Educação Empreendedora nas Escolas”, contou com o envolvimento de outras três escolas do município: Secundária da Mealhada e Escolas Básicas n.º 2 da Mealhada e da Pampilhosa, abrangendo cerca de 150 alunos.



Pela primeira vez, houve um projeto do segundo ciclo, denominado “Bacer”, da EB2 da Pampilhosa (turma 6ºA), que representará o Município, na final da sua categoria, dia 26 de maio, na 2ª Expo Empresas Júnior, em Condeixa-a-Nova. A proposta inspira-se nas indústrias típicas da região nos séculos XIX e XX para criar utensílios cerâmico, como por exemplo bases para copos.



O projeto vencedor do 3º ciclo, “Alquimia com sabores da Bairrada”, da EB2 da Pampilhosa (9ºC), foi o escolhido para participar também Expo Empresas Júnior. Trata-se de uma ideia que preconiza a produção e venda de kits de gastronomia molecular inspirados na cozinha regional.



Todos os participantes receberam prémios de participação do Município, nomeadamente entradas na Piscina do Luso e no Cineteatro Messias.