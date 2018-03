UA forma experts-líderes em transferência de conhecimento e tecnologia 08 mar 2018, 14:40 Durante os meses de março e abril, e no âmbito do projeto VETEC, seis professores de várias universidades do Vietname, ligados aos processos de transferência e valorização de tecnologias, estarão na UA a receber formação na área de “capacity building in Knowledge and Technology Transfer - KTT". Durante estes dois meses, os professores vietnamitas farão, ainda, algumas visitas a entidades que são modelos de sucesso nesta componente no nosso país (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

