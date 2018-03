É com Luís Guerreiro que, no próximo dia 15 de março, pelas 21:30, arranca, no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, a segunda edição do projeto “Quintas no Museu”, promovido pela Câmara Municipal de Anadia.

O formato terá, em 2018, algumas alterações. Assim, está prevista a realização de mais sessões, que se estendem de março a dezembro, e não apenas durante os meses de verão, como aconteceu na primeira edição. Por outro lado, os convidados para as tertúlias serão oriundos de outros universos, não se limitando ao musical. Desta forma, para além dos concertos intimistas, o público terá oportunidade de assistir a entrevistas a figuras bem conhecidas, como é o caso de José Redondo, sóciogerente do famoso Licor Beirão, que estará no museu a 19 de abril, para um serão bem passado.

Na primeira sessão, a tertúlia estará aliada à música, graças à presença de Luís Guerreiro, um dos grandes nomes da guitarra portuguesa, que tem acompanhado artistas de renome, como Mariza, Camané, Cuca Roseta, Zambujo, e Carminho. Neste concerto intimista, o guitarrista irá partilhar com o público alguns episódios da sua carreira, desde situações por que passou ao lado de grandes nomes do fado, até aventuras vividas durante as suas digressões por todo o mundo. O artista dará a sua perspetiva acerca da evolução do Fado – Património Imaterial da Humanidade - e da guitarra portuguesa. Irá, certamente, surpreender o público, interpretando uma seleção de temas nos quais contará com a cumplicidade de alguns convidados, numa noite a não perder.

Após a conversa tertúlia com José Redondo, em abril, as “Quintas no Museu” são retomadas em junho, com o carismático músico Júlio Pereira.



