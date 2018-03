Assaltante que ameaçou com moto serra mostra-se arrependido 08 mar 2018, 10:08 O autor confesso do roubo da caixa registadora da rulote da rotunda das portagens, em Estarreja, alegou que, à data dos factos, em abril de 2017, estava sob forte dependência de drogas, motivo pelo qual necessitava de dinheiro. Para consumar o assalto, o indivíduo muniu-se de uma moto serra ligada para intimidar os funcionários do estabelecimento de venda ambulante, que, assustados, colocaram-se em fuga. O arguido, de 24 anos, residente em Pardilhó, está em liberdade a aguardar o desfecho do julgamento realizado no Tribunal de Aveiro. Além de cerca de 300 euros que terão sido roubados da caixa, o dono da rulote pede a reparação estragos causados pela perda do equipamento, cerca de 480 euros. O homem tem antecedentes criminais apenas por posse de arma proibida e condução ilegal. A confissão e arrependimento cconvenceram a Procuradora Ministério Público, que admitiu, nas alegações finais, uma pena suspensa, desde que acautelada a necessidade do jovem corresponder, do seu lado, com obrigações, nomeadamente comprovar que faz tratamento da toxicodependência e compensar financeiramente o lesado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)