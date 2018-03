O Ministério Público (MP) pediu a condenação da antiga chefe de estação dos CTT que confessou o desvio de 104 mil euros de poupanças de clientes.



O julgamento chegou ao fim, esta quarta-feira, no Tribunal de Aveiro.



Nas alegações, a Procuradora, embora dando relevância à confissão, encarou "com alguma dificuldade" a suspensão da pena de cadeia, por existirem "dúvidas" que a arguida consiga satisfazer obrigações, nomeadamente "proceder à reparação dos lesados", dado encontrar-se insolvente, tendo responsabilidades para com os seus credores.



A ex-funcionária, que foi responsável pelos postos de Oliveira do Bairro e Ílhavo (num período curto), chegou a restituir uma pequena parte da verba (cerca de 15.600 euros) a que deitou mão.



A representante do MP sublinhou o período prolongado do desfalque (três anos), em crescendo e "à descarada", lesando os CTT e clientes, alguns dos quais idosos e até deficientes.



Para a defesa, "o arrependimento" e a determinação da arguida em pretender reparar o mal que fez, "incluindo a possibilidade de emigrar para arranjar dinheiro", deveriam levar o tribunal a dar "uma segunda oportunidade", suspendendo a pena "com o dever" de restituir os lesados.



A advogada voltou a garantir que a ex-chefe dos correios foi forçada pelo antigo companheiro, um cidadão brasileiro, "sob ameaças constantes e violência doméstica" a levar-lhe dinheiro. O homem, entretanto, ter-se-á ausentado do país e a arguida refez a vida.

A arguida de 46 anos assumiu os factos da acusação por abuso de confiança e falsificação de documentos no início do julgamento.



A ex-chefe da estação aproveitou-se das funções que desempenhou nos Correios da Palhaça e Ílhavo, bem como da confiança depositada pelos clientes, desviando em benefício próprio quantias que lhe eram entregues para fazer poupanças em aplicações financeiras (seguros, títulos do tesouro e certificados de aforro).



De acordo com a acusação, estão em causa 17 casos entre o verão de 2011 e abril de 2014.



Quando os CTT detetaram as irregularidades, a arguida foi suspensa de funções e acabaria mesmo despedida na sequência de processo disciplinar.



A empresa pede, a título de indemnização, 76.167 euros, quantia usada para ressarcir os clientes lesados. A única cliente que não recebeu, por não ter reclamado dentro do prazo, constituiu-se assistente no processo judicial para tentar receber cerca de 12700 euros.