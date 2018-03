"Experiência e enorme vontade de progredir diferenciam esta candidatura" 07 mar 2018, 18:50 Jorge Vultos Sequeira avança com as razões da candidatura "Ousar Vencer" à liderança da Federação do PS nas eleições de 9 de março e as suas prioridades.



O que o levou a ser candidato à liderança da Federação?

É minha convicção ter as melhores condições para poder dar o meu contributo ao PS de Aveiro e colocar a minha experiência política ao serviço da defesa do interesse do distrito de Aveiro. Assumo-o como imperativo de militância e dever cívico. Faço-o com a convicção de poder contribuir para uma federação mais forte e ousada.



Como vê o atual momento do partido no distrito?

O PS Aveiro atravessa um momento positivo. O ano de 2017 foi-nos particularmente feliz, sobretudo pelos resultados eleitorais alcançados. Graças ao trabalho de autarcas, militantes e simpatizantes do Partido Socialista, conseguimos aumentar o número de Câmaras Municipais governadas pelo Partido socialista.

Agora, novos desafios se nos deparam. O trabalho a desenvolver deve alicerçar-se no caminho que temos vindo a trilhar. À exigência de corresponder às expectativas dos cidadãos que em nós confiaram só se poderá responder com a promoção da participação dos militantes, e com o apoio indefetível ao trabalho incansável dos nossos autarcas.



Quais serão as suas prioridades para o partido na liderança da Federação?

As nossas prioridades de ação consubstanciam-se em 10 premissas que são os nossos pilares de atuação política: Reforçar e consolidar as estruturas concelhias; reforçar a colaboração com a Juventude Socialista e o Departamento das Mulheres Socialistas; incrementar ações de formação de militantes, desenhando programas especiais para autarcas e dirigentes distritais e locais; reforçar as sessões de contato com os deputados e membros do governo; criar reuniões periódicas de trocas de experiências entre autarcas de municípios e de freguesia; promover sessões de debate e esclarecimento nas concelhias, assim como a nível distrital; favorecer o contato com a experiência europeia; divulgar a história do Partido Socialista; interagir com o associativismo distrital; preparar as eleições autárquicas, europeias e legislativas.

O rol de compromissos é, porventura, amplo e ambicioso. Mas estamos em condições de o cumprir, porque nos move uma vontade inabalável de valorizarmos ainda mais a intervenção do Partido Socialista em Aveiro.



Principais argumentos da mais valia da sua candidatura?

Esta candidatura é uma candidatura coletiva, fruto da vontade de um vasto grupo de militantes do PS. É uma candidatura que assume a continuidade do trabalho de Pedro Nuno Santos, que me apoia. Tem, ainda, o apoio de todos os Presidentes de Câmara eleitos pelo PS no nosso distrito, de deputados e de militantes ativos. É esta experiência e uma enorme vontade de progredir que diferenciam esta candidatura.



Deseja criar roturas ou continuidade do que tem sido a liderança distrital?

Este projeto político fundamenta-se no trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, sobe a orientação do Pedro Nuno Santos. A sua liderança carismática é inspiradora para a ação politica e para as batalhas eleitorais que se avizinham. A linha que nos propomos seguir entronca, no essencial, no fio condutor da política prosseguida. Por isso nos reconhecemos no trabalho feito e projetamos o que pretendemos fazer a partir desse trajeto.



Que metas coloca para o mandato?

Os desafios que se colocam nos próximos dois anos são exigentes e muito importantes para Portugal e para o Distrito, por isso elegemos quatro prioridades: apoiar os nossos eleitos; iniciar a preparação das próximas eleições autárquicas; vencer as eleições europeias e ganhar as legislativas.



Qual deve ser o posicionamento da distrital face ao desempenho do Governo? O distrito e as suas necessidades tem sido acautelado devidamente?

A Federação de Aveiro do Partido Socialista tem estado na linha da frente do apoio à atual maioria e ao atual Governo. O próximo mandato é um momento de reafirmação desse posicionamento e desse compromisso.

A estrutura deve assumir um papel ativo na construção do programa eleitoral, contribuindo, em primeiro lugar, para a discussão das dimensões políticas nacional e europeia e, em segundo lugar, para a construção de um programa político que dê resposta às necessidades da região. Assim, a intervenção das estruturas locais e distritais de Aveiro, não devendo ficar a isso limitadas, tem de ser motivadora da atenção do Partido Socialista para as potencialidades do distrito como motor de inovação e crescimento e, consequentemente, como merecedor de atenção das políticas públicas e do investimento.

A Federação de Aveiro do Partido Socialista assumiu, ao longo dos últimos anos, um papel protagonista, na definição das orientações políticas do Partido Socialista, mas também com uma participação ativa da execução das políticas públicas. Estamos cientes de que o desenvolvimento das nossas comunidades deve assentar em políticas públicas que qualifiquem a economia, o território e as pessoas. Pretende-se um território mais coeso, socialmente justo, com emprego, com serviços públicos de qualidade, desenvolvido economicamente e reflexo de opções claras de ordenamento do território e de defesa da nossa orla costeira.



Aproximam-se eleições europeias e legislativas. Qual deverá ser o papel da distrital? Aveiro precisa de melhor representatividade?

O próximo mandato ficará indelevelmente marcado pelos atos eleitorais que terão lugar em 2019. As eleições europeias e as eleições legislativas convocar-nos-ão para um combate decisivo para o futuro da Europa e de Portugal. Também em Aveiro, o PS deve ambicionar vencer estas eleições. A Federação de Aveiro assumirá um papel liderante, que honrará o legado de décadas, do Partido Socialista, na construção Europeia, no desenvolvimento do país e na afirmação, que se quer mais efetiva, dos interesses da nossa região.



Uma palavra final para os militantes e outra para os cidadãos em geral.

Este mandato, marcado por dois decisivos atos eleitorais, deve ser também um tempo de abertura do partido à sociedade civil e ao envolvimento de independentes. Esse envolvimento afigura-se particularmente importante em tempo eleições, porque a construção dos programas do partido beneficiam, assim, de um significativo reforço da massa crítica, designadamente, vinda de pessoas conhecedoras do tecido social, empresarial e territorial do distrito.

