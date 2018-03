Um homem e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), fora de flagrante delito, por suspeitas da autoria dos crimes de roubo e de sequestro, ocorridos na madrugada do passado dia 2 de março, no centro da cidade de Aveiro.



Segundo nota de imprensa do Departamento de Investigação Criminal (DIC), a vítima, estudante universitário, foi abordada na via pública, sendo conduzida, sob ameaça de uma navalha, para local isolado no parque da cidade. Ali, seria "constrangida a revelar os códigos dos cartões de débito que possuía."



A PJ refere que o casal roubou todo o dinheiro que a vítima transportava e foram efetuados levantamentos com os cartões em causa e só depois a libertaram.



"Os suspeitos atuaram num quadro de toxicodependência, sendo que o homem tem antecedentes criminais, tendo inclusive cumprido uma pena de prisão efetiva por crime violento contra as pessoas, encontrando-se, de momento, em liberdade condicional", refere a PJ.



Os detidos, com 34 e 26 anos, respetivamente, foram competentes autoridades judiciárias da Comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.

A mulher saiu em liberdade, ainda que obrigada a apresentações diárias na PSP. Já o indivíduo ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.

(atualizado às 17:50)