Curso de monitores do Projeto Rios em S. João da Madeira 07 mar 2018, 13:29 Neste sábado, 10 de março, inicia-se o Curso de Monitores do Projeto Rios em São João da Madeira, com uma sessão que decorrerá no edifício da Torre da Oliva. Os destinatários são técnicos, professores, profissionais em educação ambiental, escuteiros, entre outros, que estejam disponíveis para auxiliar grupos na monitorização de um troço de rio ou ribeira.



Os professores que estão inscritos no projeto têm prioridade na inscrição, que deve ser feita através de formulário disponível online em https://goo.gl/forms/bk6WIJFDf7jqmaZc2. O número limite de participantes é de 30.



Para 17 de março está agendada a segunda sessão deste curso, que terá lugar na Casa da Natureza, No Parque do Rio Ul, completando-se assim um total de 16 horas de formação (das 9h00 às 18h00, em cada um dos dias). Esta ação conta com acreditação pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) para os professores que o desejarem, tendo o respetivo certificado um custo de 10 euros.



Inserido já nas comemorações do Dia da Água (22 de março), o curso proporcionará aos participantes o conhecimento das ferramentas do Projeto Rios e dos temas abordados nesse âmbito, bem como a realização de uma saída de campo de monitorização do Rio Ul e a identificação de propostas de ações de melhoria do projeto. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

