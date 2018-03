Advogada acusada de falsificar procuração de clientes 07 mar 2018, 11:27 O Ministério Público (MP), através da secção de Águeda, acusou uma advogada de ter forjado uma procuração com vista à ratificação de um acordo judicial que alcançara com a outra parte em processo cível. Segundo uma nota de imprensa da Procuradoria Distrital do Porto, a arguida tinha uma procuração com poderes gerais e, sem conhecimento de clientes que representava. Deste modo, é acusada de forjar aquele documento legal, "imitando as assinaturas, que lhe conferia poderes para transigir, documento que juntou ao processo onde anteriormente tinha sido obtido um acordo entre as partes". A advogada responde por crimes de falsificação e falsificação de procuração forense. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)