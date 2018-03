Ninho das Artes e o Conservatório de Música de Terras de Santa Maria apresentam grandes clássicos 07 mar 2018, 01:59 "Oito Estações", espetáculo inspirado n’As Quatro Estações de Vivaldi e nas Cuatro Estaciones Porteñas de Piazzolla, surge como uma proposta para o cruzamento de várias linguagens: a música com a dança, o barroco com o novo tango, o romântico e o neoclássico. 10 de março, 22:00, no cine teatro António Lamoso. Surge-nos um espetáculo em que a música ao vivo, a dança e o vídeo se misturam, assumindo partes igualmente importantes da narrativa. O espetáculo, parceria entre o Ninho das Artes e o Conservatório de Música de Terras de Santa Maria, explora a duas das grandes obras musicais. As Quatro Estações, quatro concertos para violino e orquestra, são uma das obras mais conhecida do compósito italiano Antonio Vivaldi. Por seu lado, as Quatro Estações Portenhas, um conjunto de quatro composições de tango escritas por Ástor Piazzolla, retratam as quatro estações em Buenos Aires.



