Proposta do PAN para “Reactivação do Conselho de Juventude Municipal de Aveiro” 07 mar 2018, 01:44 Na segunda reunião, da Segunda Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Aveiro, a Proposta do PAN, “Reactivação do Conselho de Juventude Municipal de Aveiro”, em consonância com a Lei n. º 8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de Fevereiro, foi rejeitada com os votos contra do PSD e CDS, abstenção do PCP (abstenção sobre todos os assuntos em forma de protesto por dificuldades em obter em tempo útil toda a documentação anexa), e os votos a favor do PS, Bloco de Esquerda e do proponente PAN.



O PAN lamenta profundamente a rejeição desta proposta, não podendo deixar de salientar a confrangedora contradição em relação ao apelo de sua Excelência O Presidente da Assembleia Municipal de Aveiro que, no seu discurso de tomada de posse, salientou a importância da edificação de uma maior “pedagogia democrática” e que a mesma se fará, e passamos a citar, “…pela mobilização dos cidadãos, abrindo as portas da Assembleia (atraindo a vinda de públicos, como os jovens, na sua maioria alheados da vida política)”.



Em concordância com este princípio, o PAN apresentou uma proposta de recomendação ao Executivo Municipal para a reactivação do Conselho Municipal de Juventude de Aveiro, com o objectivo de aproximar os jovens aveirenses aos processos de decisão em áreas tão importantes como o emprego, educação, mobilidade, ambiente, formação profissional e ensino superior, cultura, desporto, saúde e acção social.



A indisponibilidade desta maioria para o diálogo ficou bem evidente na principal intervenção de rejeição desta proposta, que assentou na ideia de que os partidos da oposição não estão qualificados para debater as políticas de juventude, que os Conselhos de Juventude afinal não servem para nada e que a acção que poderiam desenvolver está já salvaguardada pela JSD e outras organizações associativas, como os agrupamentos de escuteiros e as associações de jovens cristãos.



O PAN recusa liminarmente a ideia de que o debate sobre politicas de Juventude se deva circunscrever à acção de qualquer juventude partidária ou a movimentos associativos com ligações a qualquer organização religiosa ou de outra índole e que esta posição reflecte um sectarismo arrogante e preconceituoso, que, se não for contrariado, colocar-nos-á num caminho de eminente retrocesso.



Coincidência, ou não, enquanto o Eng.º Ribau Esteves foi Presidente da Câmara de Ílhavo, aquele município nunca conseguiu criar este órgão consultivo. Em sentido contrário, o vereador do pelouro da juventude do actual Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, também PSD, anunciou já a criação do Conselho Municipal de Juventude de Ílhavo, considerando tratar-se de uma aposta numa “maior interacção e proximidade dos jovens nas tomadas de decisão no que respeita às políticas municipais da juventude”. Acresce que a JSD de Ílhavo também se congratulou com o anúncio da criação do Conselho Municipal de Juventude, lembrando que a medida constava do compromisso da Juventude Social Democrata de Ílhavo para a juventude. De realçar que a grande maioria dos Municípios que têm estes órgãos em funções têm Executivos PSD ou da coligação PSD/CDS.





A fundamentação da Maioria PSD/CDS, demonstrou desconhecer efectivamente o trabalho positivo que os Conselhos Municipais da Juventude têm vindo a desenvolver no País. Em Lisboa, deste órgão consultivo saíram importantes deliberações, tais como a criação de programas de estágios para incentivar a experiência profissional e a empregabilidade, o desenvolvimento de várias plataformas que centralizam a procura e a oferta de oportunidades profissionais, a protecção do ambiente ou a redinamização da rede de transportes nocturna que garanta a mobilidade dos cidadãos durante 24 horas, entre outros contributos estruturantes para o Concelho, dando assim voz aos jovens que habitam a cidade, através das suas diversas organizações, associações e grupos informais, possibilitando o seu envolvimento na discussão dos destinos do município. Porto, Coimbra, Faro, Braga, Leiria ou Viseu, são algumas das Capitais de Distrito que também não abdicam da existência deste órgão consultivo.



A posição da bancada do PSD nem sequer acompanha nenhuma directiva nacional do partido para a política de juventude para as autarquias, estando unicamente alicerçada num estilo despótico de governação, que de forma intransigente pretende ter sempre a última palavra, inclusive sobre matérias que não domina, contando para isso com a castradora disciplina partidária e de um conservadorismo bolorento que condenará à priori qualquer iniciativa inovadora e progressista.



O PAN chama igualmente a atenção para o nº 2 do Artigo 27.º da Lei n. º 8/2009, de 18 de Fevereiro, que consigna que “Os municípios que à data de entrada em vigor da presente lei não se encontrem dotados de um conselho municipal de juventude devem proceder à sua instituição, nos termos da presente lei, no prazo máximo de seis meses.

Relativamente ao carácter vinculativo das decisões tomadas em sede do Conselho Municipal de Juventude, possibilidade que assusta sobremaneira este Executivo, porquanto antevê algum tipo de ingerência na sua acção, reportamo-nos à resposta que o Provedor de Justiça deu ao Presidente do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP):



“No que concerne às restantes questões suscitadas pela Associação a que V.ª Ex.ª preside, e com o devido respeito que me merece a argumentação que sustenta as conclusões do parecer jurídico remetido, considero, todavia, não poder acompanhar as objecções levantadas relativamente às matérias que passo a elencar. Assim, e no que tange a questão da dupla competência consultiva dos conselhos municipais de juventude (art.os 7.º, n.os 1 e 2, e 8.º da Lei n.º 8/2009), afigura-se-me essencial a circunstância de essa intervenção dos conselhos municipais de juventude, mediante a emissão dos correspectivos pareceres (destituídos, de resto, de natureza vinculativa), para além de servir um valor constitucionalmente tutelado no art.º 70.º da Constituição, deixa, em qualquer caso e independentemente das fases procedimentais da intervenção consultiva – e, este é, na minha perspectiva, o aspecto decisivo –, imaculado o espaço próprio da autonomia decisória dos órgãos municipais.”



Por tudo isto, o PAN manifesta a intenção de retomar esta luta a favor do espaço democrático dirigido aos jovens aveirenses, reforçando a sua acção junto da comunidade civil, do associativismo cultural e juvenil, escolas e universidade, com a convicção que a participação cívica dos jovens e o seu envolvimento nas diversas formas de actividade política constituem factores de enorme importância para o desenvolvimento presente e futuro da sociedade aveirense, sem esquecer o trabalho que desenvolveremos em todas as freguesias, dando conta às populações das deliberações em sede de Assembleia Municipal e do sentido de voto dos seus representantes no âmbito destas e de outras matérias.



Aveiro, 3 de Março de 2018



PAN – Pessoas – Animas – Natureza

