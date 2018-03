Sever do Vouga quer atrair empreendedores estrangeiros 07 mar 2018, 01:11 O VougaPark está diposto a acolher empreendedores estrangeiros interessados em desenvolver projetos inovadores.



A área de acolhimento empresarial do município de Sever do Vouga apresentou, nesse sentido, uma candidatura ao programa ´Star up Visa´.



A inicitiva permite a atribuição de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes empreendedores.



Segundo a edilidade severense, o Vougapark apresentou uma candidatura para a primeira fase de certificação de incubadoras de forma a poder constituir-se como entidade acredita a prestar este serviço.



A ser aprovada, o centro de negócios e serviços de incubação de empresas passará a figurar na plataforma online a que estão ligados empreendedores de todo mundo com interesse no desenvolvimento de empresas de base tecnológica.



A incubadora de empresas de Sever do Vouga passou, entretanto, a contar com mais dois projetos: um vocacionado para desenvolvimento, produção e comercialização de equipamentos para agricultura e jardim e outro que irá trabalhar no ramo comercial ligado a sistemas de canalização, aquecimento e energias renováveis.

