Eleções internas no Bloco de Esquerda de Aveiro com duas listas, para já 06 mar 2018, 22:15 Duas listas apresentam-se a votos nas eleições para a nova concelhia do Bloco de Esquerda de Aveiro, marcadas para 30 de março.



A moção “Crescer Para Transformar” (lista A) assume a continuidade da atual liderança, integrando eleitos locais do partido.



Já a lista B, que apresenta a moção “Ouvir Para Crescer”, é subscrita por apenas três militantes insatisfeitos com o rumo interno, marcando, assim, uma posição alternativa. Mesmo assim, a lista A mostrou abertura para uma candidatura única, que pode suceder até esta quarta-feira. As propostas de ação política das listas estão disponíveis aqui. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)