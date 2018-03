Reitor da UA destacou envolvimento das autarquias no PCI, lamentando ausência do PM 06 mar 2018, 19:30 A inauguração do Parque de Ciência e Inovação (PCI), localizado na fronteira dos concelhos de Aveiro e Ílhavo representou um "dia histórico" para a região.



"Um grande momento que testemunha a atitude de abertura ao exterior da Universidade de Aveiro", vincou o reitor da instituição Manuel Assunção, e presidente da sociedade anónima promotora, esta tarde, após ´o corte de fita´, que contou com a presença secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, substituindo o Primeiro-Ministro, que chegou a ser anunciado na sessão. "A data desta abertura foi determinada, exclusivamente, pelo gabinete de António Costa, depois de estarmos cerca de um mês à espera dessa indicação. Apesar disso, por razões que não nos foram transmitidas, não se materializou a presença", explicou o responsável máximo da Universidade no seu discurso em que destacaria o envolvimento singular das 11 autarquias da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).



A primeira fase do equipamento, que representou um investimento público e privado de 20 milhões de euros, entrou já em operação.



Concretizada a obra, o presidente da Câmara de Ílhavo considerou que é necessário dar seguimento aos propósitos do PCI. "É chegada a hora de dar início a um novo ciclo e um futuro que desejamos inovador, conferindo-lhe uma existência única à escala nacional numa aposta entre a universidade e os municípios e as empresas", disse Fernando Caçoilo.



Ribau Esteves, autarca de Aveiro que à data da primeira pedra era presidente da Câmara de Ílhavo, lembrou os obstáculos que a execução do projeto enfrentou durante 12 anos.



"Tudo o que possam imaginar de mais bizarro aconteceu nesta longa caminhada", disse sobre o equipamento colocado nas mãos da Universidade de Aveiro com apoio financeiro da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) e um conjunto de acionistas privados.



Recordou que a obra enfrentou "dezenas de processos judiciais, o bloqueio de um presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro durante dois anos, a questão mediática negativa", mas também "governantes com intraves inamigináveis, mas conseguimos ganhar as batalhas", sublinhou o edil que lidera a CIRA.



O PCI – Creative Science Park Aveiro Region é uma sociedade anónima, constituída em 2010, da qual a UA é a acionista maioritária, localizando-se no município de Ílhavo (30 hectares na zona da Coutada) e no município de Aveiro (5 hectares na zona do Crasto, Verdemilho).



No edifício central funciona a incubadora de empresas da Universidade de Aveiro (150 pessoas, 15 empresas). Está a funcionar um Laboratório de Uso Comum das Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica, com mais 17 empresas. Um segundo laboratóri será dedicado aos materiais e ao setor agroalimentar.

