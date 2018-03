Ex-presidente da Câmara de Vale de Cambra vai ser julgado por alterar loteamento e obras em benefício próprio 06 mar 2018, 12:43 O juízo de instrução criminal de Santa Maria da Feira pronunciou José Bastos, antigo presidente da Câmara de Vale de Cambra eleito pelo PSD, pela prática de um crime de peculato, de um crime de abuso de poder e de um crime de peculato de uso.



De acordo com a decisão instrutória hoje divulgada pela Procuradoria Distrital do Porto, o arguido procedeu à construção de um poço num lote de terreno municipal da Zona Industrial do Lordelo/Codal, deliberou a alteração do loteamento e a criação de um novo lote que incluía o poço de modo. O ex-edil, segundo a acusação, atuou para poder adquirir o novo lote, ficando com o poço e a água, canalizou a água para casa através da abertura de uma vala e da colocação de um tubo e usou para a realização destas obras, feitas em seu próprio e único benefício, sem pagar, vários meios municipais -camião para transporte de betuminoso, máquina de tapete, cilindro e batedora.



Os factos agora considerados "suficientemente indiciados" sucederam de 2008 a 2011.



A pronúncia deu cumprimento ao determinado por acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 15 de novembro de 2017.



A decisão do juízo de instrução criminal de Santa Maria da Feira é de 12 de fevereiro passado.

