PSD de Arouca analisa seis meses de mandato autárquico 06 mar 2018, 12:09 Nestes primeiros meses de mandato autárquico o PSD tem assumido múltiplas posições, não só na Câmara como na Assembleia Municipal, em coerência com os propósitos que estiveram subjacentes ao projeto político que apresentou a sufrágio nas autárquicas de 2017. Neste sentido, na última Assembleia Municipal realizada no passado dia 26, vincamos um conjunto de posições que sustentam uma visão crítica da (in)ação do Executivo em paralelo com propostas que apresentamos e julgamos válidas, permitindo assim ao município vencer dificuldades, e assumir-se como um território com um grau de desenvolvimento uniforme, sem privilégios para alguns e com respeito por todos. Por isso defendemos: 1. O cumprimento da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que obriga a Câmara a concretizar um conjunto de “delegação de competências nas freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio às comunidades locais”, criando-se assim uma nova filosofia de gestão autárquica, construindo-se uma relação de confiança com os autarcas de freguesia, que são disso credores, independentemente da sua cor política; 2. Transparência no apoio às estruturas associativas cumprindo-se o que é exigido à generalidade destas, em consonância com o regulamento específico, aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal; 3. Que o Executivo socialista arrepie caminho e se debruce sobre as profundas, desnecessárias e pouco funcionais alterações que pretende levar a efeito na rotunda de entrada na Vila e novo arruamento no Espaço-Feira destruindo a boa intervenção que ali foi feita ainda há poucos anos. Como alternativa sugerimos a alteração da cota e deslocalização da atual rotunda de entrada na Variante; 4. A ampliação do atual Museu Municipal bem como a sua readaptação e melhor aproveitamento do seu espaço expositivo e remodelação do respetivo espaço envolvente, sendo que essa ampliação deva permitir a instalação do Arquivo Municipal, este sim a necessitar de uma solução urgente, passando aquele espaço a designar-se Museu e Arquivo Municipal. 5. Que o município mobilize todos os recursos julgados necessários de forma a criar todas as condições para proteger a nossa floresta, ao contrário do que não fez nos últimos anos e que levou a que cerca de 80% da área florestal do concelho tivesse ardido. 6. Reforço da verba destinada para atribuição de bolsas de estudo; 7. Criação do Conselho Municipal de Juventude: “uma luta de há mais de 10 anos, que ainda não foi cumprida por parte da autarquia” – como sublinhou o Presidente da JSD, Tiago Mendes. Para além de um imperativo legal, trata-se de uma aposta na juventude, que necessita de ter uma voz ativa na construção do seu futuro. Tal como os seus deputados o fizeram na última sessão da Assembleia Municipal, o PSD lamenta que a anterior Câmara tenha estado ao serviço do Partido Socialista e assim, em plena pré-campanha e campanha, tenha feito com um conjunto de anúncios esforçados, repetidos, deslocados no tempo, de comprovado logro político e de que é exemplo paradigmático a ponte suspensa, a variante e a ciclovia. “Foram três mentiras eleitorais feitas com manha.” – como então disse o nosso deputado Luís Silva.



Arouca, 5 de março de 2018.



A Comissão Política do PSD

