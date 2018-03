Ciclo de Workshops Gastronómicos "Sabores da Natureza" 06 mar 2018, 11:52 No dia 10 de março, a Associação BioLiving convida a Luísa Ferreira, autora do blog Sardinha Fora da Lata para abrir o Ciclo de Workshops Gastronómicos "Sabores da Natureza" que irá decorrer ao longo de 2018. A Associação BioLiving trabalha diariamente para a promover a sustentabilidade e os valores naturais educando para a proteção da Natureza, mas também para a consciencialização do impacte que enquanto indivíduos e comunidades temos nos ecossistemas. Com o Ciclo “Sabores da Natureza”, esse continua a ser o principal objetivo numa área muitas vezes desassociada dos problemas ambientais que o nosso planeta enfrenta – a alimentação! Para o 1º Workshop deste Ciclo, a BioLiving convidou a Luísa Ferreira, criadora do blog Sardinha da Lata, para partilhar algumas das suas receitas saudáveis, truques de cozinha e dicas para combater o desperdício alimentar na nossa casa. Dia 10 de Março, das 10:30 às 14:00, decorrerá o Workshop "Da Terra para o Prato" na sede da Associação BioLiving, em Frossos, Albergaria-a-Velha. O preço é 18€ para sócio da BioLiving e 20€ para não sócios e inclui almoço convívio. A ementa abrirá com um delicioso húmus, seguido de sopa de urtigas e rancho vegetariano como prato principal e mousse de chocolate, banana e aquafaba para sobremesa. Para mais informações pode consultar o evento na página de Facebook da Associação BioLiving, enviar email para geral.bioliving@gmail.com



