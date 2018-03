Anadia revela estratégia para o turismo 06 mar 2018, 09:37 A Câmara de Anadia vai fazer a apresentação oficial do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo (PEDT), no próximo sábado, dia 10 de março, pelas 16:00, no Teatro das Termas da Curia, edifício do antigo Casino, situado em pleno coração do parque termal. A sessão, conduzida por Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, visa "dar a conhecer o estudo que foi feito sobre o setor e apresentar as linhas estratégicas que irão orientar o turismo no concelho de Anadia nos próximos dez anos." A autarquia dirige um convite à comunidade, em especial aos agentes económicos que estejam direta ou indiretamente ligados ao setor do turismo, para estar presente nesta sessão de apresentação. A receção aos convidados terá lugar às 15:30, seguindo-se, pelas 16:00, a apresentação oficial do plano estratégico. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)