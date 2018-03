A CERCIAV aposta na organização dos apoios para que estas pessoas, independentemente do seu tipo e grau de deficiência ou de incapacidade, sejam efetivamente Cidadãos de Plenos Direitos e Deveres.



Marília Martins *



Mais do que nunca, as Instituições devem “abrir as portas” às comunidades onde prestam os seus serviços, priorizando critérios de transparência, para quem os recebe, pois só assim será possível avaliar se cumprem com integridade, a Missão a que se propõem.



É com muito prazer e especial orgulho que vos “abro a porta” da nossa Casa, a CERCIAV.



Tal como o nome refere trata-se de uma Cooperativa, equiparada a uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que serve Pessoas Muito Especiais, sendo a sua MISSÃO “Promover a inclusão social de pessoas com deficiências ou incapacidades e garantir a defesa dos seus direitos individuais e de cidadania”.



Integra três polos, um em S. Bernardo, sede oficial, outro em Aradas e um na Gafanha da Nazaré, onde se encontram, grande parte das Respostas Sociais e Serviços. Estas diferentes localizações, que historicamente aconteceram por razões conjunturais, enquadram-se na nossa filosofia de serviço à comunidade.



Atualmente apoiamos cerca de 800 pessoas ao nível do Centro de Atividades Ocupacionais, do Centro de Recursos para a Inclusão, do Centro de Reabilitação Profissional, do Serviço Domiciliário de Apoio às Famílias, do Rendimento Social de Inserção e do Centro de Recursos Local. Existe ainda para apoio a estas respostas, os Serviços Administrativo-Financeiros e os Serviços Gerais (Manutenção, Cozinha, Transportes e Limpeza).



Apontamento histórico



A CERCIAV iniciou o seu funcionamento a 16 de Novembro de 1975, em Aveiro, na Avenida Artur Ravara (junto ao Conservatório, ao Hospital e à Universidade), fruto da cooperação de Pais e Profissionais, tendo sido a primeira resposta no distrito de Aveiro à Pessoa com deficiência intelectual e a terceira no país, depois da de Lisboa e da de Moita/Barreiro.



E a primeira resposta, tal como aconteceu com todas as CERCI´s e outras Organizações congéneres, centrou-se na Escola de Educação Especial que, no final do primeiro ano letivo, apoiava 30 alunos. Nessa altura, a grande e principal preocupação era a concretização do direito destas crianças à educação; que também elas tivessem a possibilidade de frequentar uma escola, ainda que especial.



Hoje a CERCIAV aposta na organização dos apoios para que estas Pessoas, independentemente do seu tipo e grau de deficiência ou de incapacidade, sejam efetivamente Cidadãos de Plenos Direitos e Deveres: que vivam e usufruam da sua comunidade, que tenham, se possível, uma ocupação útil e remunerada e que sejam tratados com a dignidade a que têm direito. CIDADANIA e SERVIÇO À COMUNIDADE são, pois, as ideias-força que procuramos transmitir.



A título de curiosidade histórica, aqui fica a sequência temporal da organização e implementação das principais respostas e atividades:



Cinco anos e meio depois de a CERCIAV ter iniciado o seu funcionamento, com a Escola de Educação Especial, iniciou-se a primeira Experiência de Pré-Profissionalização – o Projeto Luso-Sueco - em abril de 1982, na Colónia Agrícola da Gafanha da Nazaré, sob tutela do Ministério da Educação, a fim de os alunos serem preparados para a sua inserção profissional;

Quatro anos mais tarde, janeiro de 1986, deu-se continuidade ao Programa da Pré-Profissionalização, mas em novos moldes, em novas instalações (adjacentes às acima referidas), com novos equipamentos e sob nova tutela: o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), embora com o mesmo objetivo;

Mais dois anos, janeiro de 1988 e, nestas mesmas instalações, iniciou-se a Formação Profissional, sob a tutela do IEFP e com o cofinanciamento do IEFP e do Fundo Social Europeu (FSE);

Mais quase cinco anos, outubro de 1992 e entrou oficialmente em funcionamento o Centro de Atividades Ocupacionais na Gafanha da Nazaré, precisamente nas instalações que tinham servido para a pré profissionalização do Projeto Luso-Sueco;

Oito anos mais tarde, Junho de 2000, implementou-se a Resposta Social Serviço Domiciliário de Apoio às Famílias. Vale a pena referir que este serviço era, na altura, inédito no País, destacando-se do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) tradicional, que apenas funcionava de segunda a sexta e das 09h00 às 18h00. O SDAF funcionava das 08h00 às 23h00, incluindo domingos e feriados e disponibilizava várias modalidades de apoio, incluindo companhia, em função das necessidades das Pessoas. Curiosamente, hoje, o SAD oficial está bastante mais próximo desta conceção e práticas;

2001/2002 É o primeiro ano letivo do funcionamento do Centro de Recursos (ainda sem legislação específica), fruto da reconversão da Escola de Educação Especial, apoiando Alunos com necessidades educativas especiais, quer nas próprias Escolas, dos concelhos de Aveiro e de Ílhavo, quer na CERCIAV, em programas de Transição para a Vida Adulta (TVA), até dois dias por semana, cuja primeira experiência piloto já tinha sido iniciada em 1996/1997;

Três Anos mais tarde, 2005 e de uma forma mais organizada e sistematizada, foi-nos solicitada, pela Segurança Social, a colaboração para a intervenção na medida Rendimento Social de Inserção;

Em 29 de novembro de 2005 e em cumprimento da legislação em vigor, deu-se início ao funcionamento de um segundo Centro de Atividades Ocupacionais, desta vez em Aradas;

Em 17 de novembro de 2008, a CERCIAV deixou a casa onde “nasceu” e funcionou a Sede e a base logística do Centro de Recursos e transferiu-se para um espaço melhor apetrechado e mais funcional, em S. Bernardo;

Em 2013 o CR passou a CRI, inserindo-se no contexto dos Centros de Recursos para a Inclusão (DL nº 3/2008 de 07 de Janeiro), disponibilizando Serviços de Psicologia, Serviço Social, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Psicomotricidade/Reabilitação;

A partir de março de 2014 os Serviços Administrativo-Financeiros deixaram de estar instalados na Sede, tendo passado a funcionar nas instalações da Gafanha e de Aradas;

Em julho de 2014, a CERCIAV foi convidada, pela Segurança Social, a assinar um Protocolo de Cooperação no âmbito de Programa de Emergência Alimentar (PEA), constituindo-se uma Cantina Social, no Refeitório da Gafanha, que cessou em dezembro de 2017

Em julho de 2015 a Equipa do CRI passou a ficar sediada no Centro de Aradas, partilhando o espaço com o CAO;

A partir de janeiro de 2017 os três Acordos da Resposta Social CAO concentraram-se nas instalações da Gafanha, no âmbito do Projeto de Requalificação, que concretizou o licenciamento das Respostas Sociais CAO, SDAF e RSI. O CRI voltou a funcionar nas instalações da Sede em S. Bernardo;

Em 2017, foi autonomizada uma nova Resposta Social, o Centro de Recursos Local, de apoio ao IEFP, para diagnóstico, encaminhamento e acompanhamento de Pessoas com deficiência e incapacidades;

Aposta de 2018/2019

Com as instalações de Aradas libertas do CAO, urge apostar numa das Respostas Sociais que ainda não existe na CERCIAV e que há muito é almejada pelas Famílias das Pessoas que apoiamos - um Lar Residencial.

É esta dinâmica que tem caraterizado a CERCIAV ao longo de todos estes anos, na procura das respostas mais adequadas e oportunas às necessidades das Pessoas que apoiamos, em cada fase do seu percurso de vida. Respostas que passaram e passam, naturalmente, pelo edificado, mas também e sobretudo, pelo estudo de novas conceções e novas metodologias de intervenção, muitas das quais se encontram explanadas em publicações científicas, da responsabilidade de técnicos da CERCIAV, nomeadamente Fernando Vieira, antigo Presidente da Direção, Diretor de Serviços e Psicólogo, que dedicou grande parte da sua vida à investigação e produção de materiais de apoio, no âmbito da intervenção junto das Pessoas com Deficiência Intelectual.

A CERCIAV sonhou, lutou, trabalhou e é este o resultado desta “visita”….



*Psicóloga/Diretora Técnica do CAO/Presidente da Direção da CERCIAV.