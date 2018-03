Nova edição do Labe Aveiro Region 05 mar 2018, 22:00 A Unidade de Transferência de Tecnologia (UATEC) lança novo programa para capacitar os empreendedores da Região de Aveiro.



UA_online *



A Universidade de Aveiro (UA), através da sua Unidade de Transferência de Tecnologia (UATEC), encontra-se a dinamizar mais uma edição do Labe Aveiro Region.



A iniciativa, integrada no projeto Consolidação da IERA, tem como objetivo incentivar o desenvolvimento e implementação de ideias de negócio, tendo por base metodologias de trabalho adotadas para a capacitação e validação dessas ideias.



A decorrer entre 3 de abril e 15 de maio, contempla a dinamização de doze sessões nas quais serão abordadas as seguintes temáticas: Geração de Modelos de Negócio, Minimum Viable Product, Business development, Fund Raising – Grants and Seed Capital, Drafting a light Business Plan, Storytelling e Elevator Pitch.



As candidaturas estão abertas até ao dia 27 de março.



O Labe Aveiro Region é uma iniciativa integrada no projeto Consolidação da IERA e mobilização do ecossistema empreendedor da região de Aveiro, cofinanciado com fundos FEDER, através do Centro 2020. * Ler artigo completo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)