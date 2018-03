O presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) considera que o distrito pode aumentar as exportações e substituir importações, mas falta mão-de-obra qualificada.



Fernando Paiva de Castro falava à Lusa a propósito do estudo do "Ecossistema Exportador e Importador do Distrito de Aveiro", realizado no âmbito do projeto Qualify e que é apresentado quarta-feira (ler artigo).