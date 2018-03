PAPERA atribui 40 mil euros por 35 associações da Região de Aveiro 05 mar 2018, 14:49 A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) decidiu apoiar 35 candidaturas a associações no âmbito da nona edição do PAPERA - Programa de Apoio a Projetos e Eventos da Região de Aveiro que atinge 40 mil euros. Uma iniciativa que incentiva a "estruturação de plataformas de diálogo e de parceria com as associações sem fins lucrativos dos onze municípios da Região de Aveiro, contribuindo para a realização de ações que promovam o seu fortalecimento e para a valorização das suas associações." O apoio, já formalizado, "materializa-se na parceria institucional e no financiamento de projetos que privilegiem a atividade da Região de Aveiro, nas áreas da Cidadania, do Desporto, do Ambiente, da Gastronomia, da História, da Cultura e da Cultura do Mar." Esta edição fica marcada pel maior número desde o início do programa em 2010, "o que demonstra a boa e crescente afinidade entre a Comunidade Intermunicipal e as forças vivas do território, numa relação de cada vez maior proximidade, em prol da Região de Aveiro e dos nossos concidadãos". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

