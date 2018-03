Grupo condenado por agressões a militares da GNR com penas suspensas tem de pagar indemnizações 05 mar 2018, 15:36 Cinco indivíduos acusados de agredirem três militares da GNR, numa casa de diversão noturna da praia da Torreira, foram hoje condenados a penas de cadeia, em cúmulo jurídico, que variam entre dois anos e meio (2) e quatro anos, todas suspensas, ainda que sujeitas a condições, nomeadamente a reparação pecuniária. As indemnizações rondariam no total cerca 15 mil euros, mas face às condições económicas dos arguidos, ficará reduzida a menos de um quinto daquele valor (cerca de 3 mil euros por acusado). Os advogados de defesa vão interpor recurso, como já tinham dado a entender nas alegações finais. O grupo respondeu por ofensas à integridade física na forma qualificada (murros e outras agressões com recurso a garrafas e até um cinto). Três arguidos foram acusados também de injúrias aos militares da GNR do posto da Murtosa que estavam à civil na discoteca em agosto de 2015, mas apenas foi condenado o jovem de quem partiram as agressões iniciais, que teve a pena mais elevada. O acórdão deu como provado o essencial dos factos em causa, concluindo que os arguidos "quiseram agredir e ofender" os elementos da autoridade no contexto de uma alegada apreensão de viatura. O tribunal fez notar as versões contraditórias apresentadas por arguidos e testemunhas, que não ajudaram a esclarecer o sucedido, mas valorizou as declarações dos militares queixosos. Os mesmos factos julgados em Aveiro deram origem a outras queixas de alguns dos arguidos enquanto supostas vítimas de Guardas, também por agressões, durante buscas posteriores aos episódios violentos para identificar os autores do episódio da Torreira. Um processo, que correu à parte do julgamento realizado em Aveiro, levou o Ministério Público (MP) a deduzir acusação contra os militares envolvidos por injúrias agressões e mesmo tortura no desejo de vingança. O guarda mais maltratado, que chegou a ser golpeado com um cinto, ficou cerca de 150 dias incapacitado para o trabalho, teve de ser operado e frequentar fisioterapia. "Questões que motivaram os factos deve ser tratadas no sítio próprio e com os mecanismos próprios. Por isso existem os tribunais. A justiça é para ser feita por quem dela se ocupa profissionalmente", disse no final a juiza presidente em jeito de comentário, censurando a conduta dos jovens. Para as defesas dos arguidos acusados de agressões no interior e exterior da discoteca ficaram dúvidas que aqueles tivessem sido os autores. Alguns dos defensores consideram ainda que o tribunal não poderia deixar de levar em conta as queixas dos arguidos enquanto ofendidos. "Prova a murro e pontapé é prova nula", alertou o advogado Dário Matos que acusou os elementos da GNR de instrumentalizarem um pretenso motivo das agressões na discoteca, que teria partido de queixas de um dos arguidos pela apreensão de uma viatura automóvel. O tribunal não deu provado que o caso tivesse envolvido diretamente algum dos acusados. Notícias Relaccionadas 07 fev 2018, 16:00 MP pede condenação de indivíduos acusados de agressões a militares da GNR Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)