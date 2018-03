UA desenvolve teste para confirmar origem e qualidade de bivalves colocados no mercado 05 mar 2018, 12:38 Uma simples análise química de conchas e de tecidos de bivalves permite "confirmar exatamente a origem geográfica dos organismos comercializados" nos mercados.



A descoberta de uma equipa de biólogos da Universidade de Aveiro (UA) torna possível, através de um teste de "forma rápida, barata e segura" facilitar o combate ao comércio ilegal que anualmente coloca no mercado mundial milhões de toneladas de bivalves com risco para a saúde pública.



Na Galiza, onde trabalham alguns dos maiores produtores de bivalves, já estão de olho no ‘detetive’ desenvolvido pela UA, informa a instituição.



"A ferramenta que desenvolvemos utiliza marcadores naturais, comos os elementos químicos ou os ácidos gordos, que estão presentes, respetivamente, nas estruturas calcárias ou nos próprios tecidos dos bivalves, e que registam as alterações ambientais dos ecossistemas em que os organismos vivem até à sua captura", explica, em nota de imprensa. o investigador Ricardo Calado, autor do trabalho juntamente com Fernando Ricardo e Rosário Domingues.



Os bivalves alimentam-se por filtração de água, podendo por isso acumular microrganismos e toxinas presentes no meio ambiente. Estes, quando em níveis elevados, poderão causar graves intoxicações alimentares. Quando assim acontece, a captura é interditada pelas autoridades sanitárias.



Nada que demova a florescente apanha ilegal e a posterior falsificação do local de origem dos organismos. Só em Portugal, alerta Ricardo Calado, "podemos estar a falar de alguns milhares de toneladas de bivalves por ano, nomeadamente ameijoa japonesa e berbigão, que são apanhadas e transacionadas de forma ilegal".



A ferramenta desenvolvida na UA "permite fazer um melhor controlo da exploração dos stocks de bivalves existentes”. A informação “pode igualmente beneficiar os produtores, uma vez que estes podem diferenciar o seu produto, agregando-lhe um maior valor económico."



A UA pretende afirmar-se como uma das entidades de referência em Portugal e na União Europeia nas temáticas da aquacultura sustentável e na valorização dos produtos alimentares de origem marinha, contribuindo deste modo para o crescimento azul e a dinamização de estratégias inteligentes que promovam a economia do mar.



O trabalho da UA nesta área tem sido validado e otimizado no único laboratório de lipidómica marinha nacional, e um dos poucos da Europa, o Marine Lipidomics Laboratory.

