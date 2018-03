Novo regulamento da Proteção Civil de Ílhavo segue para a Assembleia Municipal 05 mar 2018, 09:42 O executivo municipal deliberou aprovar a proposta de revisão do regulamento da Comissão Municipal de Proteção Civil, seguindo agora para aprovação final pela Assembleia Municipal. A versão de projeto de revisão do regulamento foi aprovada em reunião de Câmara, no passado dia 4 de janeiro, e disponibilizada para efeitos de consulta pública que decorreu até ao passado dia 21 de fevereiro. "A revisão do regulamento possibilita a sua adequação à legislação em vigor, alterando a composição da Comissão Municipal de Proteção Civil e permite a continuação do processo de uniformização, em curso na Câmara Municipal de Ílhavo, dos diversos regulamentos municipais", refere a edilidade em comunicado. As alterações constantes do regulamento municipal de Proteção Civil agora aprovado assentam essencialmente na sua forma e adaptação à legislação, mantendo o essencial do seu conteúdo, "permitindo um eficaz funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

