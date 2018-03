A Oliveirense alcançou a terceira vitória consecutiva ao vencer, em Ílhavo, o Illiabum por 74-80. Apesar da derrota, a equipa da casa mantém-se nos seis primeiros classificados da Liga Placard.



O conjunto de Ílhavo entrou mais forte na partida e foi para o 2º período a vencer por 7 pontos (23-16). A resposta da Oliveirense surgiu no 2º período, chegando ao intervalo em vantagem (34-36). A segunda parte do jogo foi igualmente equilibrada e, apenas no 4ª período, é que o conjunto orientado por Norberto Alves garantiu a vitória.



Já a Ovarense conseguiu levar de vencida o Galitos por 78-75 e mantém acesa a esperança de garantir um lugar nos seis primeiros classificados da Liga Placard.



Com uma entrada forte na partida, o conjunto orientado por Nuno Manarte foi para o segundo período a vencer por 10 pontos (27-17). No decorrer do jogo, a equipa comandada por André Martins foi equilibrando o resultado e chegou mesmo a empatar a partida com cerca de 3:16 minutos no marcador.



Apesar do esforço, João Fernandes deu novamente a liderança à equipa da casa a 55 segundos do final do jogo e, já a apenas 3 segundos do fim, Emanuel Sá fixou o resultado final da linha de lance livre.

Fonte: FPB