Aveiro / Publicidade: Concurso público internacional muito claro 04 mar 2018, 23:22



Paulo Marques *



A concessão da publicidade no espaço público durante os próximos 15 anos é muito mais do que uma mera decisão política com o objetivo de arrecadar cerca de 500 mil euros anuais de receita para os cofres da Autarquia.



Significa uma oportunidade para requalificar paragens de autocarros, mupis, outdoors e painéis eletrónicos.



Representa uma oportunidade para mudar a imagem negativa e o impacto visual que, atualmente, este tipo de equipamentos deixa na memória das gentes locais, bem como naqueles que nos visitam.



No entanto, mais do que as oportunidades, importa realçar o benefício público que resulta da implementação de uma medida deste género.



Aliás, uma medida há muito desejada por todos os cidadãos que sentem, diariamente, as consequências negativas da existência de equipamentos degradados ou desajustados às necessidades.



Quanto ao risco que as decisões podem representar, qualquer decisão, naturalmente, tem as devidas consequências. Porém, em meu entender, mais grave seria não tomar decisões, ignorar os problemas e não encontrar soluções para os mesmos.



Isto, para mim, é Muito Claro.



* Licenciado em Comunicação, gerente comercial, foi vogal do CDS na Assembleia Municipal de Aveiro (2013-2017).

