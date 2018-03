O Plano de Emergência Externo (PEExt) da barragem de Ribeiradio encontra-se na fase final de aprovação, dois anos após o início da sua elaboração.



O documento orientador para a intervenção de meios da proteção civil e socorro em caso de acidente ou catástrofe aguarda os pareceres das entidades que, por lei, têm de se pronunciar, antes de entrar em vigor.



Conluída em 2014, a barragem de Ribeiradio-Ermida, na Bacia Hidrográfica do Vouga, tem uma albufeira usada para produção de electricidade.



De acordo com a versão colocada em consulta pública, o, PEExt permitirá "fazer face à generalidade das situações de acidente grave ou catástrofe, decorrentes da rutura extrema", assim como "a um cenário de acidente, caracterizado pela abertura rápida e simultânea das três comportas." O que poderia afectar pessoas e bens de localidades diversas de cinco municípios: Oliveira de Frades, Sever do Vouga, Águeda, Albergaria-a-Velha e Aveiro.



A área de risco em caso de inundação encontra-se nos concelhos de Sever do Vouga, Águeda e Albergaria-a-Velha, mas atingindo ainda o concelho de Aveiro.



Análise das consequências, sistemas de alerta e operações de emergência

O PEExt "constitui um conjunto de orientações detalhadas e especificas que se aplicam à análise das consequências, aos sistemas de alerta e aviso e à organização das operações de emergência a efetuar face ao risco de rutura da barragem."

Pretende-se, assim, "assegurar a criação de condições favoráveis ao empenhamento rápido, eficiente e coordenado de todos os meios e recursos disponíveis, nos municípios afetados pela onda de inundação e, eventualmente, nos municípios adjacentes", bem como "aplicar as medidas necessárias à proteção e salvaguarda da população, bens e ambiente, designadamente quanto à rápida evacuação das zonas inundáveis".



As freguesias mais afetadas seriam as localizadas mais a montante, ou seja Ribeiradio (concelho de Oliveira de Frades) e Couto de Esteves, Rocas do Vouga, União das Freguesias de Cedrim e Paradela, Sever do Vouga e Pessegueiro do Vouga (Concelho de Sever do Vouga). Algumas freguesias dos concelhos de Águeda e Albergaria-a-Velha, embora mais afastadas da zona onde a magnitude da onda é maior também seriam atingidas.



A rotura total e rápida da barragem de Ribeiradio, que conduz à rotura da barragem de Ermida, iria gerar uma velocidade de propagação da cheia induzida no rio Vouga da ordem dos 21,6 km/h.



"Significativo poder de arrastamento e de destruição"

A velocidade máxima do escoamento é de 18,6 m/s e ocorre perto da secção da barragem de Ermida (6 km), zona do vale muito estreita. "Trata-se de um valor de velocidade extremamente elevado, traduzindo a grande energia cinética do escoamento e o seu significativo poder de arrastamento e de destruição."



Em caso de abertura rápida e simultânea das três comportas de descarregador da barragem de Ribeiradio, cenário típico de acidente, a onda de inundação apresenta na secção da barragem uma altura de 28,4 m, sendo que nas confluências com os rios Caima e Águeda, estas alturas se reduzem para 11,6 m e 6,1 m, respetivamente. A velocidade de propagação da cheia induzida é igual a 11,7 km/h.