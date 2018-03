Eduardo Conde, Vereador do Partido Socialista, aproveitou a recente reunião de Câmara para apelar ao Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo que se concentre nas incumbências que lhe estão atribuídas para a prevenção dos incêndios florestais, ao invés do sistemático queixume quanto às dificuldades de cumprir o estipulado pela Lei no que diz respeito à proteção de edificações e limpeza de terrenos.

O Vereador do PS, na sequência das sistemáticas declarações de Fernando Caçoilo quanto às dificuldades no cumprimento dos prazos que o Governo definiu para as ações de sensibilização, fiscalização e limpeza de terrenos, alertou que a Câmara deveria antes estar mobilizada em cumprir aquele desígnio nacional, estando à altura das exigências das populações do país, de modo a que se evite que as tragédias de 2017 se repitam.

Eduardo Conde reiterou que “o queixume não salva vidas”, antes sim a ação empenhada de todos na prevenção dos incêndios florestais, matéria sensível no território do concelho de Ílhavo.

Eduardo Conde lembrou que as dificuldades que a Câmara eventualmente tenha em cumprir as suas tarefas nos prazos estabelecidos são motivadas por muitos anos de total inoperância da autarquia no cumprimento das suas competências, atribuídas por uma lei que vigora já há 12 anos. Disse mesmo que se Fernando Caçoilo “se tem de queixar de alguém é de si próprio”.

O PS exigiu a Fernando Caçoilo que opte por um discurso mobilizador das comunidades no cumprimento das responsabilidades dos particulares e das diversas entidades, ao invés de declarações focadas nas dificuldades que desmobilizam e desresponsabilizam, não só os serviços da autarquia, mas também os particulares e as entidades que devem limpar os seus terrenos até 15 de março.

Eduardo Conde lamentou ainda que as sessões de sensibilização nas localidades do concelho tenham sido promovidas apenas no início do mês de março, a 15 dias do fim do prazo concedido aos proprietários dos terrenos para efetuarem a limpeza dos mesmos.



PS de Ílhavo