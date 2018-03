Ateliers da Páscoa 2018 de Albergaria-a-Velha com minigolfe 04 mar 2018, 19:47 Uma oficina de minigolfe na tarde de 29 de março é a grande novidade nos Ateliers da Páscoa 2018, que decorrem entre 26 e 29 de março e 3, 4 e 6 de abril. Com organização da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, o programa de ocupação de tempos livres é dirigido a crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos e de participação gratuita. Os Ateliers arrancam com uma oficina de expressão plástica na Casa Municipal da Juventude na tarde de 26 de março. No dia seguinte, a manhã é dedicada ao desporto com Jogos Aquáticos na Piscina Municipal de Albergaria-a-Velha. No dia 28 há a tradicional tarde de cinema no Cineteatro Alba e a semana acaba com minigolfe no Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha. Depois do fim de semana da Páscoa, a 3 de abril, há jogos tradicionais na Casa Municipal da Juventude, seguindo-se a oficina Albergaria enCONTada, no dia 4, na Biblioteca Municipal. A atividade física encerra o programa com um passeio de BTT pela freguesia. Todas as oficinas são limitadas a 25 participantes, com exceção do passeio BTT, que só admite 20 inscrições, e a tarde de cinema, limitada à lotação da sala.

As crianças e jovens que queiram inscrever-se a título individual nos Ateliers da Páscoa deverão fazê-lo na Casa Municipal da Juventude até ao dia 21 de março. Já as inscrições em grupo ou através de uma instituição de solidariedade social têm de ser remetidas pelo endereço eletrónico casa.juventude@cm-albergaria.pt. As inscrições são limitadas e aceites por ordem de chegada, sendo necessário indicar quais as oficinas desejadas.



