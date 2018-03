As famílias com dificuldades em garantir o pagamento da renda da sua casa podem solicitar o apoio da Câmara local.



Durante o mês de março estão abertas as candidaturas ao "Apoio ao Arrendamento Habitacional do Município de Estarreja".



Lançado pela Câmara Municipal de Estarreja em 2016, este programa investe noutra modalidade de apoio para fim habitacional, de forma a satisfazer progressivamente as carências habitacionais, privilegiando os munícipes com menor capacidade financeira para arrendar ou manter o arrendamento de uma habitação no mercado privado.



O apoio económico destina-se às famílias residentes no Município em situação de carência económica, a fim de facilitar o acesso e/ou a permanência na habitação arrendada contribuindo para minimizar os encargos familiares mensais. A medida consiste na atribuição de apoio económico não reembolsável.



São abertos dois períodos de candidatura por ano, em março e setembro.



Atualmente, estão a ser apoiadas pela Câmara 46 famílias, representando um investimento municipal superior a 47 mil euros.



Face à realidade habitacional local, existem do município outras respostas para as famílias carenciadas, através de programa de realojamento social ou de melhoria das condições habitacionais, nomeadamente o "Casa Melhor" e a "Habitação Freguesias".