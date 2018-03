Futebol / Segunda Liga: Oliveirense ganha fôlego com vitória em Viseu 04 mar 2018, 18:56 O Académico de Viseu perdeu em casa com a Oliveirense por 2-0, na 27.ª jornada da 2ª Liga, com os viseenses a desperdiçarem duas grandes penalidades e a ficarem mais longe dos lugares de subida.



A Oliveirense, agora com 32 pontos, deixou a zona ´vermelha´ da tabela (ler artigo).



O Arouca foi ao reduto do Sporting B vencer por 0-2, ocupando a liderança com 46 pontos, a par do Santa Clara. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

