Futebol / CdP: Gafanha perde em casa com o Águeda 04 mar 2018, 18:28 O Gafanha perdeu em casa, esta tarde, com o Recreio de Águeda, por 0-1, a contar para a 23ª jornada do Campeonato de Portugal, série C.



Na classificação, a equipa ilhavense segue em quarto. a par do Sertanense (41 pontos), logo seguidos dos aguedenses.



O Anadia perdeu 0-2 na deslocação ao reduto do Lusitano de Vildemoinhos (mais informação).





