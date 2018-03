O Beira-Mar derrotou, sem problemas de maior, a Ovarense, ´lanterna vermelha´ (3-0), a contar para a 22ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, quebrando um ciclo de quatro jogos sem vencer.



Ficha e vídeo.



Os aveirenses permanecem no terceiro lugar da classificação, com 41 pontos (a aguardar desfecho de recurso da derrota administrativa aplicada pelos incidentes ocorridos com o Lamas).



Lourosa e São João de Ver seguem em primeiro e segundo, respetivamente, tendo somado vitórias na ronda deste domingo (mais informação).



Em Aveiro, a Ovarense apresentou-se de início sem grandes cautelas defensivas em busca de um resultado positivo para fugir à despromoção. E até criou o primeiro lance de maior perigo, quando Wellington, num remate descaído na direita, quase surpreendia João Figueiredo, mal posicionado, mas a bola saiu ao lado.



Os locais começaram a criar mais problemas a partir dos 10 minutos, após um remate de João Paulo a que Samuel Biscaia correspondeu da melhor forma. Depois seria Aranha a fazer um remate à meia volta, travado pela defensiva.



A Ovarense ainda voltou a dar sinal de vida, num remate rasteiro de David, para defesa apertada de João Figueiredo.



A maior valia dos locais começou a vir ao de cima, com Pedro Almeida em destaque na lateral esquerda.



Aparício, num remate em jeito, levou a bola à quina da baliza. No ressalto, Alex atirou ´à queima roupa´, mas Biscaia evitou novamente o pior, desta vez com pés.



Um cruzamento de Artur da esquerda assistiu Aparício, que acertou ´no meco´. Aranha aproveitaria a segunda bola para, finalmente, acertar no alvo. A vantagem era mais do que justificada.



Perto do intervalo, a Ovarense voltaria a dar um ar da sua graça, quando Alemão recebeu um cruzamento largo e rematou de primeira, levando a bola a sair junto ao poste.



Na segunda parte, o Beira-Mar, embora menos efusivo, acabaria por melhorar a eficácia. Aranha assistiu Alex, que fez o segundo golo num remate sem dar hipótese de defesa.



O treinador Cajó resolveu dar minutos ao ponta de lança Didi.



O 3-0, à entrada do último quarto de hora, resultaria de outra dupla colocada em campo: Mathieu desmarcou Mucha que fintou Biscaia, algo adiantado, e teve tempo para tudo, sentenciando, em definitivo, a partida.

