AM de Aveiro vai acompanhar revisão do PDM 04 mar 2018, 00:35 A Assembleia Municipal (AM) de Aveiro decidiu criar uma comissão de acompanhamento "do importante processo" de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).



A proposta partiu do presidente da mesa, Luis Souto, eleito pela maioria de direita, após solicitação da Câmara, tendo merecido a concordância das restantes bancadas.



Mesmo a assim, a coligação PSD-CDS não escapou a reparos do PS.



Para o deputado Nuno Marques Pereira, a proposta deveria ter sido apresentada "há mais tempo", considerando que a comissão só alcançará o objetivo se a Câmara colocar "as suas opções em cima da mesa e não for uma discussão especulativa."



Fica, por isso, à espera de "informação", nomeadamente sobre "os impactos fortísssimos" Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



Na sessão anterior, o vogal socialista requereu por escrito um ponto de situação dos projetos para a Avenida Lourenço Peixinho e parque do Rossio, queixando-se de existir "um manto de mistério" em relação aos mesmos.



Fernando Nogueira, também da bancada ´rosa´, felicitou a mesa da Assembleia Municipal em cumprir o seu programa. "Talvez seja o emendar de mão atendendo ao que aconteceu na última reunião", disse.



Ribau Esteves apressou-se a esclarecer que "o PEDUCA não tem nada a ver" com o acompanhamento da revisão do PDM. O conjunto de intervenções abrangidos pelo plano "cumpre o PDM que está em vigor e o novo", garantiu.



Dos deputados fica à espera "de trabalho numa lógica de contributo positivo" em determinadas áreas, que serão identificadas "de forma clara ", atendendo à abrangência de um documento desta natureza.

