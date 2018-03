Cine Teatro de Estarreja com afirmação "clara e inequívoca" 04 mar 2018, 00:04 O Cine Teatro de Estarreja acolheu durante o final do ano e o primeiro trimestre de 2018 mais de 5000 espetadores, num total de mais de 40 eventos.



A autarquia local garante que a sala está afirmar-se "de forma clara e inequívoca" o seu posicionamento no mapa cultural nacional, "fruto do trabalho continuado" de captação e formação, tendo nesta vertente o Laboratório de Aprendizagem Criativa (LAC) como porta-bandeira.



No penúltimo fim de semana de fevereiro passaram pelo Cine Teatro de Estarreja aproximadamente 1.000 espetadores em apenas dois eventos: o emergente cantautor Tiago Nacarato, cujo espetáculo intimista programado para o café-concerto foi transferido para o auditório face à elevada procura manifestada, e a exibição do filme de domingo, sessão família “Ferdinando” praticamente esgotado.



"As ofertas programáticas assentam na aposta em atividades culturais que vão do teatro à dança, da música ao cinema, seminários a exposições, oficinas e masterclasses a workshops, sempre com o objetivo de fidelização e captação dos diversos públicos em geral, e da comunidade estarrejense em particular, e que em cada temporada se revelam gratificantes face aos objetivos traçados", refere um comunicado.



A sala prepara-se para comemorar o 13º aniversário de reabertura.

