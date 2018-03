Futebol: Beira-Mar em busca de vitória após semana negra 03 mar 2018, 16:48 O Beira-Mar teve uma das semanas mais dificéis da época no principal escalão distrital de futebol, dentro e fora de campo. A derrota caseira com o Lourosa (0-1), apesar da boa exibição, afastou para um pouco mais longe, talvez de forma irreversível, o objetivo que seria a promoção. Este domingo, o jogo, novamente em casa, com a Ovarense, ´lanterna vermelha´, mais do que um teste à equipa, será um barómetro do estado de alma dos adeptos. Como se não bastasse, o mau momento desportivo coincidiu, não por acaso certamente, com a demissão do vice-presidente António Cruz, que ex-dirigentes, seus colegas no anterior elenco, denunciaram em tempo devido tratar-se de uma ´bomba relógio´ quando foi incluído na lista de unidade. O ex-presidente queixou-se, à 21a jornada, de ter sido posto ´fora de jogo´ nas decisões do futebol que era o seu pelouro, desresponsabilizando-se por erros e dificuldades internas que tornou público com ´estrondo´, esquecendo-se, ou pretendendo fazer esquecer, que muitas delas ainda foram herança sua, de uma gestão tida como de mercearia que ´queimou´ demasiadamente rapido, na tentativa desesperada de subir (segunda época), os créditos dos sucessos desportivos da refundação. António Cruz deixou numa fase crítica, e quiçá injustamente, a ´batata quente´ nas mãos dos restantes elementos da ´jovem´ direção liderada por Hugo Coelho, que aguentou até ao limite a exposição pública de problemas internos, relativizando-os, muitas vezes, de forma ingénua, que se desculpará com a fase de aprendizagem nas lides futebolísticas. Quando valorizou o pagamento da dívida (deixada pelo seu antecessor), para eventualmente tirar dividendos de uma gestão fragilizada pela falta de resultados desportivos quando era mais necessário, Hugo Coelho abriu brechas que vai ser difícil de tapar. Discurso direto "Tivemos uma semana dificil. Atravessamos uma fase complicada, face aos objetivos e ao valor deste grupo. O que é certo é que já perdemos anteriormente em jogos não tão conseguidos, mas este jogo deixou-nos bastante tristes e desiludidos. Pelo que fizemos em campo em 10 jogos teríamos ganho nove. Fomos superiores, controlámos e fomos muito fortes, mas não fomos felizes quando precisávamos de ter um pouco de felicidade para ganhar este jogo. Tornou as coisas ainda mais dificéis"; "Temos de encarar a realidade. Dentro do Beira-Mar só há um caminho. Estamos num processo de reconstrução que partiu abaixo do zero. Os adeptos querem chegar rápido, mas as coisas levam ao seu tempo, há mais competição por um lugar, o Beira-Mar tem de se ir preparando. O difícil é reconstruir, é fazer alicerces fortes. Com a dedicação de todos e com outros que queiram vir, faremos que os resultados apareçam. Será o caminho do sucesso. Se o clube não se desviar, trabalhar todos os dias para sermos mais fortes, as coisas vão melhorar muito e traduzirem-se em vitórias"; "Teremos uma Ovarense com muitos jogadores diferentes, tem sofrido derrotas injustas. É uma equipa que trabalha muito, a equipa que está mais abaixo mas que devia estar mais acima. Mas queremos voltar rapidamente às vitórias, o que passa por ganhar já" - Cajó, treinador do Beira-Mar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

