Anadia reforça apoios para atrair empresas 03 mar 2018, 11:24 A autarquia de Anadia apresentou, recentemente, os apoios locais à criação de empresas que estão previstos no programa "Invest em Anadia". A iniciativa está direcionada, essencialmente, ao empreendedorismo e ao tecido empresarial Os benefícios fiscais e apoios municipais "fazem parte de um conjunto de medidas e de mecanismos concretos de apoio e de incentivo à atividade empresarial no concelho de Anadia, visando atrair empreendedores e investimento nas diversas áreas estratégicas para o concelho", refere uma nota de imprensa. Existem vários apoios ao empreendedorismo que o executivo aprovou por unanimidade. Um deles prevê a atribuição de uma bolsa a empreendedores, no montante de 250 euros mensais, por um período de um ano, para que possam desenvolver a sua ideia ou o seu próprio negócio, desde que fixem a sua empresa no concelho de Anadia por um período mínimo de cinco anos. Está também previsto um apoio à contratação de serviços da Incubadora de Empresas, a cedência de gabinetes de trabalho, e, ainda, a promoção de concursos de ideias de negócio.Para além destes incentivos, as iniciativas empreendedoras terão ainda acesso a apoios municipais na contratação de serviços externos, nomeadamente a contratação de serviços de contabilidade, serviços de design e/ou artes gráficas, e de consultoria financeira e/ou serviços de capacitação. Os incentivos ao investimento, para projetos considerados de interesse municipal consistem, em função da sua natureza, na aplicação de benefícios fiscais, na redução de taxas e em apoios procedimentais. Os benefícios fiscais traduzem-se na isenção, total ou parcial, e por um período máximo de quatro anos, dos impostos cuja receita pertença ao município de Anadia, designadamente Derrama, IMI e IMT. Os benefícios em taxas permitem uma redução até 50 por cento do valor de receitas municipais decorrentes da emissão de título administrativo relacionado com a aprovação das operações urbanísticas de edificação e respetiva utilização. Já os apoios procedimentais consistem na aplicação da "Via Verde do Empresário", nomeadamente no acompanhamento personalizado, por um técnico do Gabinete de Atendimento às Empresas e ao Empreendedor, auxiliando nos procedimentos administrativos e no processo de licenciamento para uma redução dos prazos de tramitação, bem como na colaboração no levantamento dos espaços disponíveis para a implementação do projeto.

