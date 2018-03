Basquetebol: Jornada dupla da Liga Placard no centro das atenções 03 mar 2018, 09:38 A 1ª Fase da Liga Placard caminha para o final, com a luta por um lugar no playoff e pela fuga aos últimos lugares cada vez mais intensa.



No sábado, termina a ronda com a realização de três encontros: Vitória SC vs. Illiabum Clube (15 horas, FPB TV), SL Benfica vs. Eléctrico FC-Tekever (16 horas) e UD Oliveirense vs. Barreirense Dif Broker (16 horas).



Mas para domingo está reservada a realização da 21.ª jornada, penúltima da 1.ª Fase.

A receção do CAB Madeira SAD ao SC Lusitânia dá o tiro de partida (15h30), tendo lugar logo a seguir o Eléctrico FC-Tekever vs. FC Porto e o Ovarense Dolce Vita vs. Galitos Barreiro



A encerrar a tarde, três encontros marcados para as 18 horas: Barreirense Dif Broker vs. SL Benfica, Vitória SC vs. Terceira Basket Club e Illiabum Clube vs. UD Oliveirense. Fonte: FPB Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

