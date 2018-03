Existe uma falta de visão e estratégia pública e participada no nosso município, sem planos para a implementação de uma rede ciclável integrada.

João Almeida *

Nos últimos meses, a Câmara Municipal de Aveiro apresentou uma série de projectos relacionados com o espaço público e a mobilidade urbana. Entre eles destacam-se a requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, a intervenção no Largo do Rossio e a criação de um trajecto ciclável entre a estação de comboios e a Universidade de Aveiro.

Todos estes projectos parecem ter em comum o objetivo de remeter a bicicleta para as ruas periféricas da cidade capital da Região da Bicicleta, senão vejamos:

- O trajecto ciclável entre a estação e a Universidade está planeado para evitar a zona central da cidade, obrigando o utilizador de bicicleta a realizar um percurso mais longo, com maior declive e retirando-lhe a proximidade ao comércio local e aos inúmeros serviços localizados no coração de Aveiro. Na verdade, um trajecto ciclável não se cinge aos pontos de partida e destino, pois um utilizador de bicicleta também pára para tomar café, ir à padaria, deixar os filhos na escola ou infantário, ir aos correios, lojas, mini-mercados, etc. Terá o projecto como intuito transferir todo este comércio e serviços para o percurso proposto? Ou não será melhor levar as bicicletas ao coração da cidade, dinamizando o comércio local e reduzindo o número de automóveis em circulação ou diariamente estacionados em locais proibidos?

- No seguimento da mesma estratégia, a intervenção no Largo do Rossio prevê a criação de um parque de estacionamento automóvel subterrâneo, o que se vier a acontecer, atrairá ainda mais carros para o centro de Aveiro, prejudicando os modos de transporte suaves (peões e ciclistas) e colectivos (autocarros), vítimas de uma enorme pressão automóvel já existente no momento atual. Trata-se de um projecto com enorme custo financeiro e sem qualquer justificação técnica, visto que a menos de 500 metros encontram-se já três parques subterrâneos (Mercado Manuel Firmino, Praça Marquês de Pombal e Fórum de Aveiro) com utilizações médias muito abaixo das suas capacidades. A opção estratégica de intervenção no Rossio devia ir no sentido oposto, centrando-se na qualificação dos espaços de estar e de lazer, na redução do tráfego motorizado e na promoção de modos de deslocação ambiental, social e economicamente mais sustentáveis.

- Por último, a proposta de requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho destaca-se pela inexistência de vias dedicadas para bicicletas, naquele que é o eixo viário urbano com maior dimensão transversal da cidade de Aveiro. Se uma ciclovia não tem espaço aqui, vamos colocá-la onde? O projecto para a Avenida propõe a introdução de uma via reservada para transportes públicos e partilhada com velocípedes, uma solução que apresenta um conjunto de inconvenientes, quer para os utilizadores de bicicleta quer para os autocarros.

Que mensagem de confiança passa o município para um utilizador de bicicleta que deseja circular na Lourenço Peixinho? Imaginem uma criança de 10 anos (idade a partir da qual uma bicicleta não pode legalmente circular no passeio) no meio de dois autocarros que libertam enormes quantidades de fumo e correndo constantemente o perigo de ser atropelada pelos automóveis que entram e saem das baías de estacionamento.

Não existe nenhuma razão para a Avenida Dr. Lourenço Peixinho não possuir uma ciclovia digna desse nome, devendo esta refletir e simbolizar uma aposta clara na mobilidade activa tanto para a cidade como para a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Aliada a todas estas propostas aparentemente injustificáveis, existe uma falta de visão e estratégia pública e participada no nosso município, sem planos para a implementação de uma rede ciclável integrada e sem objectivos e metas claras e bem definidas para a taxa de utilização de bicicleta que Aveiro pretende atingir.

A bicicleta deve ser o meio de transporte de eleição das cidades no futuro e a sua utilização não pode ser relegada para as ruas secundárias do nosso munícipio, de forma a não incomodar os automobilistas. Aveiro possui uma história e indústria ligada às duas rodas e condições únicas no país para a utilização de modos ativos de deslocação.

É por isso fundamental colocar a bicicleta no seu lugar natural, no coração da cidade, e dar-lhe o papel de destaque que a sua promoção precisa.



* PAN Aveiro