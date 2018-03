Aveiro: Concurso da publicidade com renda de 500 mil euros "é de risco" 02 mar 2018, 19:14 O concurso internacional para concessão de toda a publicidade em Aveiro, durante 15 anos, mantém uma reserva institucional para a autarquia fazer campanhas próprias. Garantia dada pelo presidente da edilidade ao falar na Assembleia Municipal (AM) sexta-feira à noite. A questão foi levantada por alguns deputados, como Rui Alvarenga (PAN) e Fernando Nogueira (PS), este último pôs algumas reticências ao "monopólio" que vai surgir. Já Vírgina Matos, do Bloco de Esquerda, defendeu que os encargos com a criação de abrigos nos transportes públicos, uma das exigências do concurso, deveriam ter sido imputados à concessionaria Aveiro Bus. Da bancada do CDS, Jorge Greno, alertou para a necessidade de acautelar a instalação daqueles equipamentos em novos percursos, que venham a surgir. Francisco Picado, do PS, colocou algumas reservas ao valor de 500 mil euros a pagar anualmente pelo concessionário, atendendo, por exemplo, aos investimentos que terá de fazer. Atualmente, a publicidade gera receitas ao município na ordem dos 250 mil euros. Ribau Esteves estima que sejam necessários cerca de três milhões de euros para renovar os abrigos, uma verba que poderia "desmobilizar" o concessionario dos transportes que, lembrou, além do mais, não explora publicidade. O edil assumiu que o valor de 500 mil euros "é um risco", esperando indicações que chegarão aquando da resposta do mercado para perceber "se é um valor alto demais". Existe também "alguma ansiedade", atendendo a que o sector é dominado por uma grande empresa. A proposta foi aprovada com a abstenção do PS, devido a algumas dúvidas que ficaram por esclarecer devidamente, mas dando "o beneficio da dúvida" à Câmara. No total, vão ser instalados 227 novos abrigos de passageiros, três quiosques, 185 mupis, sete mupis digitais interactivos, 30 outdoors e 25 minis (isolados e acoplados a abrigos de passageiros). O concurso público internacional para concessão do direito de ocupação de espaço público para instalação e exploração da publicidade exige a instalação do mobiliário urbano. A verba a angariar servirá para iniciar a reformulação da sinalética municipal. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

