O PS de Aveiro insiste que a concessão dos transportes públicos que serve o município continua com uma oferta "claramente desapropriada às necessidades" da população.



"A falta de qualidade do serviço prestado" é outra crítica apontada pelos socialistas, atribuindo à "falta de experiência nos condutores da lancha" usada no transporte entre o Forte da Barra e São Jacinto, a causa, ontem, de um acidente na atracagem "que implicou a necessidade de assistência do INEM", refere um comunicado divulgado esta tarde.



O PS dá conta também "da inexistência de insfraestruturas de abrigo e bom senso dos cobradores (ou regras da empresa) que obrigam a que a cobrança de bilhetes seja feita no exterior da embarcação, causando grande desconforto aos utentes em dias de chuva como os que temos vindo a ter."



O comunicado retoma assuntos levantados pelos socialistas na reunião de Cãmara de ontem, mostrando insatisfação com os esclarecimentos dados pelo presidente a quem "é (re)conhecida, e cada vez menos apreciada uma determinada forma de (não) responder aos problemas do município, das pessoas."



Na questão da limpeza dos terrenos, as queixas governamantais apresentadas por Ribau Esteves são vistas como "tentativa de ofuscar a falha do Município de Aveiro no que diz respeito à aprovação do Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios", caducado em Aveiro desde 2013.



"Aliás, a política do empurrão para o lado dos problemas que não lhe interessa resolver, é também verificada noutras questões", dizem os socialistas apontando, para além dos transportes,"a situação dos jacintos-de-água, que a própria natureza acabou por minimizar" e a posição perante documentos estratégicos, como por exemplo a Carta Educativa, que "continuam a ser todos remetidos para uma discussão que vem sendo adiada, ano após ano, o que é revelador de uma falta de estratégia para Aveiro."



O PS faz notar ainda que "com tantas obrigações, com tanto envolvimento em orgãos para além da Câmara é evidente" que "falta tempo" a Ribau Esteves "para tratar dos assuntos importantes para os Aveirenses."