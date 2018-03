Sangalhos acolheu sete seleções que treinaram para o campeonato do mundo de pista em ciclismo 02 mar 2018, 16:14 Seleções de sete países estiveram entre 8 de janeiro e 23 de fevereiro no Centro de Alto Rendimento de Anadia (CAR) / Velódromo Nacional, em Sangalhos, para os estágios de ciclismo de pista tendo em vista o próximo Campeonato do Mundo de Pista, prova que teve início esta quarta-feira em Apeldoorn, na Holanda.



A formação russa trouxe a Sangalhos a atual campeã do mundo dos 500 metros (individual e equipas) e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, Daria Shemeleva, bem como os velocistas Nikita Shurshin, Aleksandr Vasiukhno, Pavel Perchuk, Evgenii Bobrakov, e Egor Sevostianov.



Na equipa lituana, a grande referência foi Simona Krupeckaité, medalha de prata no último europeu, na especialidade de keirin. Esta formação báltica conta ainda com os velocistas Migle Marozaite, Svajūnas Jonauskas, e Vasilijus Lendel.



A seleção da República Checa realizou em Anadia o seu primeiro estágio de preparação em Portugal, contando com a participação de quatro velocistas.



Também as seleções belga, holandesa (a mais numerosa, com 11 atletas), polaca e portuguesa treinaram no CAR de Sangalhos.

De referir a participação da atual campeã olímpica de keirin, a holandesa Elis Ligtlee, e do também atual campeão do mundo de scratch, o polaco Adrian Tekliński.



A seleção portuguesa levou a Sangalhos os irmãos Oliveira, Rui e Ivo, e ainda com João Matias, que treinaram sob a supervisão do selecionador nacional, Gabriel Mendes. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)