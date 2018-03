1,1 milhões de euros para as três corporações dos bombeiros de Santa Maria da Feira 02 mar 2018, 15:37 A Câmara de Santa Maria da Feira assinou protocolos de colaboração com as três corporações de bombeiros do concelho (Arrifana, Lourosa e Feira) para o quadriénio 2018 – 2021, que contemplam um apoio financeiro global de 1,1 milhões de euros.



Segundo o presidente da eilidade, responsável máximo da Comissão Municipal de Proteção Civil, o serviço prestado pelas três corporações de bombeiros às populações do concelho, no âmbito da prevenção e socorro de pessoas e bens, "é de inestimável mérito e de interesse público", atendendo a que os "bombeiros constituem uma força de atuação no terreno fundamental na área da Proteção Civil,"



"A pronta disponibilidade das três corporações para participar nas iniciativas promovidas pela Câmara Municipal, sem quaisquer contrapartidas, nomeadamente em simulacros, ações de sensibilização junto da população e escolas do concelho, é também referida nas considerações dos protocolos de colaboração", refere o comunicado.



O valor definido para cada uma das corporações de bombeiros será atribuído anualmente pela autarquia, podendo ser alterado de acordo com o previsto no protocolo.

