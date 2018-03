A cidade de S. João da Madeira recebe, este sábado, o Festival das Lanternas promovido Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro.

Um evento que acontece 15 dias depois do Ano Novo Chinês, marcando assim a entrada no Ano do Cão que, para os chineses, aconteceu no passado dia 16 de fevereiro.

A comemoração é aberta à comunidade em geral, sendo dirigida especialmente a alunos e encarregados de educação, havendo em S. João da Madeira um interesse acrescido que resulta do facto de o Município ser pioneiro em portugal no ensino do mandarim desde o 1.º cilclo do ensino básico.

Seguindo a tradição chinesa, a comemoração é essencialmente festiva com danças típicas, desfile do dragão, teatro de sombras, demonstração de caligrafia, mostras gastronómicas e culturais, apresentações de música chinesa, artes marciais, mostra de trabalhos realizados pelos alunos durante as aulas de Mandarim, entre outras atividades.