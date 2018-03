Figuras em cortiça e paixão pelo barro 01 mar 2018, 19:30 Rosa Manuela Cunha, conhecida por Zinha, aprendeu a moldar o barro com o mestre Zé Augusto, ceramista aveirense já falecido.



Saudade, Aveiro! * Enquanto não regressa a um ateliê onde possa dar largas às suas esculturas de figuras típicas, a antiga funcionária da zona agrária ocupa os dias da reforma a criar as mesmas mas em cortiça.



Uma técnica especial, que tem sido desenvolvida pela própria artesã residente na cidade. “Não conheço quem faça algo assim”, refere ao mostrar alguns dos seus presépios, Santos e figuras tradicionais de Aveiro, estas últimas da série mais recente.



O processo criativo começa “pela pesquisa” sobre os retratados. O corpo da figura é um cone em esferovite, depois revestido a folhas de cortiça. “É o tecido da roupa que lhe dá movimento, uma técnica que fui desenvolvendo. É diferente do barro. Mas este pode quebrar e a cortiça não, embora seja mais difícil de moldar. Depois, são coisas pequenas e miudínhas”, refere.



“As pessoas é que lhes dão uma cara”



Uma das marcas pessoais das figuras de Zinha é que não têm face. A explicação é simples: “No início, quando ia a fazer a cara estragava o boneco, decidi fazer sem olhos nem nada. Teria de pintar e ficavam desfigurados, foi uma opção, as pessoas é que lhes dão uma cara”, conta.



O processo criativo foi cronológico. Numa época de Natal, começou a fazer presépios. Em janeiro, inspirou-se nas festas do São Gonçalinho e nasceu o santo padroeiro da Beira Mar. “Fui estudar, saber os pormenores, como aparece vestido”.



Depois veio o dia da cidade e inevitavelmente a Santa Joana, padroeira. No verão, dedicou-se aos santos populares. “Fui andando, agora apareceram as figuras regionais de Aveiro: a salineira, o marnoto, um mordomo de São Gonçalinho com saco de cavacas e uma cavaca na mão, outro com o ramo, na procissão, por aí fora”, relata. * Ler artigo completo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)