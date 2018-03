O Nacional venceu hoje a Oliveirense por 2-1, num encontro da 22.ª jornada da II Liga de futebol que tinha sido adiado duas vezes, e subiu ao sétimo lugar, com um jogo em atraso.



Com o triunfo, o Nacional ascendeu à sétima posição, agora com 40 pontos e menos um jogo, com o FC Porto B, também adiado e reagendado para quarta-feira. Quanto à Oliveirense, manteve-se no 17.º lugar com 29 pontos (ler artigo).