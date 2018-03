Criminalidade no distrito de Aveiro baixou 0,2% em 2017 - PSP (Ag. Lusa) 01 mar 2018, 18:02 A criminalidade geral no distrito de Aveiro, na área de intervenção da PSP, desceu 0,2% em 2017, sendo este o terceiro ano com menos crimes nos últimos 15 anos, revelou hoje aquela força policial.



Os dados foram apresentados durante a cerimónia do 131.º aniversário do Comando Distrital de Aveiro da PSP, que decorreu em São João da Madeira e que contou com a participação da secretária de estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto (ler artigo).

