Lançamento do "Dou Mais Tempo à Vida" em Sever do Vouga 01 mar 2018, 15:04 O lançamento do "Dou Mais Tempo à Vida" em Sever do Vouga decorre no próximo dia 10 de março, sábado, pelas 15:30, no Centro de Artes e Espectáculos. Todos os severenses estão convidados a participar na sessão que vai apresentar a iniciativa e a envolver-se nas várias atividades que vão decorrer durante três meses.



A Sessão de Abertura tem intervenções de António Coutinho, presidente do Município de Sever do Vouga, e Natália Amaral, Secretária Geral da Direção do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC). Segue-se a primeira iniciativa de Educação para a Saúde deste projecto comunitário com uma exposição sobre Prevenção de Cancro, pelo médico José Carlos Marinho, coordenador da Unidade de Saúde Familiar Santa Joana.



A apresentação de "Dou Mais Tempo À Vida", por Irina Rocha (coordenadora do projeto), está marcada para as 16:10 e nessa altura serão apresentadas a Comissão Organizadora e as primeiras equipas já constituídas. A cerimónia de lançamento continua com a apresentação do Grupo de Ballet de Sever de Vouga e termina com convívio e inscrição de equipas. A participação é livre.



"Dou Mais Tempo À Vida" é uma iniciativa do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro que visa a promoção da educação para a saúde e a prevenção do cancro no âmbito comunitário, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços prestados pela LPCC de apoio ao doente oncológico e à família.



O projeto concretiza-se através do desenvolvimento de diversas atividades onde é promovida a mobilização do indivíduo e da comunidade para a luta contra o cancro, nas suas várias dimensões.



A participação neste projeto pode ser feita através da criação de equipas de voluntários que irão desenvolver atividades de sensibilização para a problemática da doença oncológica e atividades de angariação de fundos. As equipas devem ter um número mínimo de sete e máximo de 15 elementos e podem ser grupos de amigos ou conhecidos, familiares, colegas de trabalho ou de uma coletividade, de um bairro ou aldeia.



O projeto "Dou Mais Tempo à Vida" conta com o apoio do Município de Sever do Vouga e tem a grande festa de encerramento marcada para 16 de junho.



Mais informações através do email dmtv.severvouga@ligcontracancro.pt. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)