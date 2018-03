Aveiro: Bloco questiona transporte fluvial 01 mar 2018, 10:16 O serviço de Ferry de transporte fluvial entre Aveiro e a Freguesia de São Jacinto encontra-se suspenso. A AveiroBus alega que esta suspensão é devida a motivos de manutenção da embarcação. O Bloco está preocupado com a extensão da paragem e com a falta de alternativas equivalente. O Bloco condena o recente aumento generalizado no preço das tarifas, anunciado pela empresa concessionária em comunicado, a ser aplicado a partir de 1 de março. Além disso, já não é permitido comprar bilhetes de ida e volta na própria embarcação, estando os utentes obrigados a adquirir bilhetes em locais designados para o efeito - dificultando ainda mais a vida das pessoas que necessitam do transporte fluvial para se deslocar para os seus postos de trabalho e para aceder aos serviços na cidade. Os utentes deste transporte estão a ser encaminhados pela empresa privada para lanchas que estão atualmente a garantir a travessia. O Bloco de Esquerda reitera a sua preocupação, expressada desde sempre, com o abuso frequente dos direitos laborais praticados pela concessionária. É essencial alterar as praticas laborais desta empresa, que repetidamente vê-se envolvida em casos de desrespeito pelos direitos laborais dos seus trabalhadores. Bloco de Esquerda - CCCA Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

